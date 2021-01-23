Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı
Son Güncelleme: 23.01.2021 08:39

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararıADANA merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı

ADANA merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 49 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla satan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Şebekeye üye olduklarını öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Polis ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Onlarca adrese baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalananların da işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı - Son Dakika
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