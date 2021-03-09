Son dakika gündem: Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu - Son Dakika

Son dakika gündem: Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

09.03.2021 08:53
Son dakika gündem: Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu, System.String[]

Son dakika haberler... Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, M.A. liderliğindeki bir suç örgütü üyelerinin Adana ve ülke genelinde yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkarttıkları, ardından düşük fiyata aldıkları bu araçlara söktükleri parçaları tekrar takarak satış yapıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen aralarında eski Aladağ İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şüpheliye yönelik Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Cumhuriyet, Gözaltı, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı ABD'de "tamamen aşılanmış" kişiler için maske ve mesafe kalkıyor Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti
Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız         
08:54
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu         
07:59
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum         
00:50
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı         
23:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu         
20:47
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti         
15:06
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma         
13:54
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 09:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei