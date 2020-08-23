Son dakika gündem: Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan...
Son dakika gelişmesine göre Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti.
Adana Valisi Süleyman Elban: ( Kozan'daki orman yangını) "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 20:59
Kaynak: AA
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