- Aden'de askeri araçta patlama - Son Dakika

- Aden'de askeri araçta patlama
11.01.2021 23:47
- Aden'de askeri araçta patlama Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir askeri araçta patlama meydana geldi.
- Aden'de askeri araçta patlama
ADEN - Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir askeri araçta patlama meydana geldi.
Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Mansoura ilçesine bağlı Abdülaziz bölgesinde bir askeri araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlamadan sonra bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.
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