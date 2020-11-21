Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı
21.11.2020 11:54
Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesindeki Aktaş Mahallesi'nde Covid-19 testleri pozitif çıkan vaka sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine mahallenin giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek, kapatıldı.Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
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