Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesindeki Aktaş Mahallesi'nde Covid-19 testleri pozitif çıkan vaka sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu , mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine mahallenin giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek, kapatıldı.Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

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