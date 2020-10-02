Çadırkentte çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Adıyaman'da 2 yıldır depo olarak kullanılan çadırkentte çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Şanlıurfa yolunda iki yıl önce boşaltılan çadırkentte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
İki yıldır depo olarak kullanıldığı belirtilen çadırların yandığı yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:57 - Kaynak: AA
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