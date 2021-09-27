Son dakika gündem: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerin kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi alması üzerine çalışma başlatmış ve 2 kadın şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

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