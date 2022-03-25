Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

25.03.2022 10:55

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Köy okullarında görevli öğretmenleri taşıyan Mehmet Yücekaya (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı servis minibüsü, Erikdere köyü yakınlarında Yasir Can'ın (35) kullandığı 02 ABV 390 plakalı hafif ticari araç ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis minibüsünde bulunan öğretmenler Medet Solak (25), Kübra Yurtseven (26), Hacer Okay (32), Hatice Kübra Cengiz (27) ve Reşat Özdemir (36) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI
Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI
Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI
Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI - Son Dakika
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