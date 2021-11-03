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Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

03.11.2021 11:53
Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber... ADIYAMAN'da, yol kenarındaki beton bariyere çarpan otomobildeki Hacı Büyüknal (63) öldü, 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, yol kenarındaki beton bariyere çarpan otomobildeki Hacı Büyüknal (63) öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Hüseyin Polat (63) yönetimindeki 02 LA 173 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Sürücü Hüseyin Polat ile otomobildeki yakınları Hacı, Sahra (31), Ayşe (56), Elif (4) ve Fatma Bahar Büyüknal (1) sıkışıp yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, otomobilden çıkardıkları yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hacı Büyüknal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyüknal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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