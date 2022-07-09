Otomobilde yapılan aramada, 61 gram sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik hap ele geçirilirken, 25 suç kaydı bulunan C.Ç, 20 suç kaydı bulunan M.L. ve 34 suç kaydı bulunan M.F. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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