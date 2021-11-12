Son dakika gündem: Adıyamanlı liseliler kamu kurumlarının maske ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Adıyaman Dumlupınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bünyesine kattığı otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla alınan makineyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine katkıda bulunuluyor.

Günde yaklaşık 50 bin adet üretilen maskeler, kentte kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılıyor.

Okul Müdürü Sefer Bulgu, AA muhabirine, atölyelerinde otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim yaptıklarını söyledi.

Okulda daha önce yarı otomatik makineyle çalıştıklarını aktaran Bulgu, "Daha önce 1500-2000 civarında maske üretiyorduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan yeni makineyle şimdi günde 30-50 bin arasında maske üretimi yapmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Leyla Yağmur Aydın da okulda maske üreterek kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.