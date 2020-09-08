Son dakika gündem: ADÜ Teknokent TÜBİTAK başarılarına bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent, Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Programının son aşamasını başarıyla tamamladı.

ADÜ Teknokent ile uygulayıcı kuruluş Yaşar Üniversitesinin iş birliğini yaptığı TÜBİTAK 1512 Programı kapsamında ikisi ADÜ Teknokent'den olmak üzere 5 girişimcinin projesi Ankara'da ki son aşamayı geçerek 200 bin TL'lik hibeyi almaya hak kazandı.

ADÜ Teknokent girişimcilerinden Öğr. Gör. Dr. Harum Çimen'in yürütücülüğünü yaptığı ve ekibinde Prof. Dr. Selçuk Hazır ve Prof. Dr. İbrahim Çakmak'ın olduğu proje ile ADÜ Teknokent ön kuluçka biriminde faaliyette bulunan yüksek lisans öğrencisi Özgün US'un yürütücülüğünü yaptığı ve ekibinde Dr. Öğr. Üyesi Kemal Avcı, Kasım Çelebi ve Adem Yağız'ın olduğu proje, desteklenmeye hak kazandı.

ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, Türkiye başarı oranın yüzde 39 olduğu TÜBİTAK 1512 BİGG çağrısında ADÜ Teknokent ve Yaşar Üniversitesi TTO işbirliğindeki BİGG-Y nin TÜBİTAK'a gönderdiği 11 projeden 5'inin desteklenerek Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını ifade ederek, başarı oranımızın yüzde 46 olduğunun altını çizdi. İyem, daha çok çalışarak TÜBİTAK'dan destek alan girişimci sayımızı daha da arttıracaklarını da sözlerine ekledi.

TÜBİTAK 1512 BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için büyük katkı sağlıyor. - AYDIN