Son dakika gündem: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 polis öldü - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 polis yaşamını yitirdi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesinin Mirahor bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 5 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Öte yandan bu sabah ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.