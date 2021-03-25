Son dakika gündem: Afganistan'da son bir yılda 9 bin 800 kişi tüberkülozdan öldü - Son Dakika

Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 1 yılda tüberküloz hastalığı nedeniyle 9 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan Sağlık Bakan Vekili Vahid Mecruh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede son 1 senede 73 bin kişinin tüberküloz hastalığına yakalandığını, bunlardan 9 bin 800'ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mecruh, 50 bin tüberküloz hastasının da tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Tüberküloz hastalığının Afganistan'da ciddi bir sorun olduğunu ve tehdit oluşturduğunu vurgulayan Mecruh, bu hastalıkla her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.