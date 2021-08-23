Son dakika gündem: Afganistan'dan tahliye edilen Belçika vatandaşları ve Afganlardan oluşan ilk grup Brüksel'e ulaştı - Son Dakika

Belçika vatandaşları ile aile bağları ya da koruma statüsüne sahip Afganları taşıyan uçaklar, başkent Brüksel'deki askeri üsse indi.

Askeri uçaklarla 20 Ağustos'ta başlayan tahliyeler kapsamında bugün toplam 193 Belçikalı ve Afgan'dan oluşan ilk grup, Brüksel Havaalanı yakınındaki Melsbroek üssüne ulaştı.

Ayrıca 33 kişiyi taşıyan bir uçak daha üsse indi.

Hafta sonu Belçika ordusu, söz konusu kişileri Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a transfer etmişti.

Melsbroek'ten otobüslerle Peutie üssüne götürülen gruplar, sağlık kontrolleri ve güvenlik taramasından geçiriliyor.

Peutie'deki kontrollerin ardından oturum izni olan Afganlar evlerine giderken, bu hakka sahip olmayan Afganlara kalacak yerlerini kendilerini tahliye eden kuruluşlar ayarlıyor. Geri kalanlarla ise sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil ilgileniyor.

Yerel basına göre, toplam 580 kişi Belçika'nın Kabil'deki Büyükelçiliğine kayıt yaptırmıştı. Bunların 344'ünün Belçikalı, 222'sinin Belçika ve müttefikleri için çalışmış Afganlar ile kalanının Hollanda ve Lüksemburg vatandaşı olduğu belirtilmişti.

21 Ağustos'ta 34 Belçikalı Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havaalanı'na inmiş ve Peutie üssüne götürülmüştü.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.