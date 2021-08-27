Son dakika gündem: Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'dan tahliye edilen ikinci Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçağı karşılama görüntülerini paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen personelin, uçaktan indiği anlara yer verildi. Kafile komutanı Binbaşı, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı ikinci kafilesinin intikalini vukuatsız tamamladığını söyledi. Uçaktan inen askerler, otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı. MSB'nin paylaşımında, "Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık." ifadelerine yer verildi.

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