Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi - Son Dakika

Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi

31.01.2021 10:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünyada birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama devam ederken, Afganistan halkı ise hala aşının ülkeye gelmemesinden ve adaletsiz dağıtımından şikayet ediyor.

Dünyada birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama devam ederken, Afganistan halkı ise hala aşının ülkeye gelmemesinden ve adaletsiz dağıtımından şikayet ediyor.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölümler devam ederken, virüsle mücadele konusunda ciddi bir önlem bulunmuyor.

Salgının yeni başladığı günlerde ciddi önlemler uygulanırken, ülkede şu an maske takmak bile zorunlu değil.

Kabil'de özel bir üniversitede öğrenim gören Ataullah Beşerdost, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'a Kovid-19 aşısının gelip gelmemesinin yabancı ülkelerin umurunda bile olmadığını söyledi.

En büyük virüsün adaletsizlik olduğunu vurgulayan Beşerdost, "Kovid-19 aşısını üreten ülkeler veya Birleşmiş Milletler (BM), eşit mesafede Afganistan gibi fakir ülkelere aşıyı dağıtmamakla adaletsizlik yapıyor." dedi.

"Afganistan, gelişmiş ülkeler tarafından unutuldu"

Kabil sakinlerinden Hadi İsmaili de aşının dağıtımı konusunda adaletsizlik yapıldığına işaret etti.

Aşı konusunda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afganistan'ı yalnız bıraktığını belirten İsmaili, kız kardeşinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini anlatarak, aşının en yakın zamanda ülkeye getirip tüm vatandaşlara yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kabil'in bir diğer sakini Muhammed Hüsnül Maab Edebyar da Afganistan'ın fakir bir ülke olması nedeniyle Kovid-19 aşısının dağıtımında gelişmiş ülkeler tarafından unutulduğunu savundu.

DSÖ'nün Afganistan'ı böyle zamanlarda yalnız bıraktığını dile getiren Edebyar, "DSÖ, eğer aşıyı Afganistan'a da gönderseydi, bugün kötü bir duruma düşmezdik, ayrımcılık yapılmadan tüm ülkelere eşit şekilde aşı dağıtımı yapılması gerekirdi." ifadesini kullandı.

"Aşılamada gecikmenin akıbeti kötü olacak"

Başkent Kabil'deki bir özel hastanede çalışan doktor Muhammed Asıf Barikzey, Kovid-19 bulaşıcı olduğu için aşılamada gecikmenin akıbetinin kötü olacağını söyledi.

Başka ülkelerde aşılamaya başlandığını anlatan Barikzey, Kovid-19 aşısının Afganistan'a da en kısa zamanda gelmesini umduklarını belirtti.

Barikzey, Afganistan hükümetinin Kovid-19'la mücadele konusunda başarısız olduğunu, artık DSÖ'nün bu konuya el atması gerektiğini kaydetti.

Taliban kontrolündeki bölgelerde vaka sayıları bilinmiyor

Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 54 bin 750'ye, ölü sayısı 2 bin 389'a, iyileşenlerin sayısı 47 bin 459'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının rapor alamadığı, Taliban kontrolündeki bölgelerde ise vaka sayıları henüz bilinmiyor.

Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi
Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi
Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi
Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Afganistan halkı, Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi - Son Dakika


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