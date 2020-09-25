Son dakika gündem: Afrika Mahkemesine göre, eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun adaylığı kabul edilmeli - Son Dakika

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi (AfCHPR), Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun isminin aday listesinde yer alması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Tanzanya'nın Arusha kentinde bulunan AfCHPR, Gbagbo'nun seçme ve seçilme haklarından yararlanmasının önündeki tüm engellerin derhal kaldırılmasına ve isminin aday listesine eklenmesine karar verdi.

Gbagbo, 2010'da yapılan seçimlerde koltuğunu mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya devretmemesi sonucu çıkan iç karışıklıkta insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde 2016'da yargılanan 75 yaşındaki Gbagbo, savcıların işlenen suçlarla ilgili yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle 2019'da şartlı salıverilmiş ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşamaya başlamıştı.

AfCHPR, adaylığı reddedilen eski Başbakan Guillaume Soro için de benzer bir karara varmış ve Soro'nun da adının listeye girmesi gerektiğini duyurmuştu.

44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski Başbakan Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.