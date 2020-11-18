Son dakika gündem: Afrin gazisi Didinmez, Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.

Ziyarette, harekatla ilgili anılarını ve gazilik sürecini anlatan Didinmez, görev süresi boyunca milletin destek ve dualarını hissettiklerini belirtti.

Fedakarlıkla gerçekleştirdiği görevleri dolayısıyla Didinmez nezdinde tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Artunay ise, şöyle konuştu:

"Ülkemizin sınırlarında bir terör devleti kurmak isteyen, milletimizin güvenliğine, huzuruna, birlik ve beraberliğine, devletimizin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütlerine karşı mücadele yürüten kahraman Mehmetçiklerimiz, polislerimiz ve tüm güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk milleti olarak dualarımızla her an yanlarındayız. Terörü destekleyenler, terörün bir gün kendilerini de vuracağını unutmamalıdır. Türk milleti kenetlenmiştir. Yapılan tüm oyunları görmektedir. Hepsini dize getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz."