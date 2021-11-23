Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli emekli astsubay tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emekli astsubay O.S. hakkında örgüte üye olduğu iddiasıyla yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, zanlıyı Zafer Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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