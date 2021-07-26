Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da, gaz lambasının fitilini ağzına alan bebek, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çocuk Acil Servisi'nde muayene edilen bebek, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Bir süre sonra bebeğinin kusmaya başladığını gören kadın, çocuğunu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 'ne götürdü.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir evde, annesinin ev işleriyle uğraştığı sırada gaz lambasıyla oynamaya başlayan 2 yaşındaki K.R, lambanın camını çıkarıp, fitilini ağzına aldı.

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