Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

16.02.2021 17:00

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

Dün gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. Özerler Camii'nin kubbesinde biriken kar ise dikkati çekti. Kubbenin yarısı beyaz örtüyle kaplanırken, diğer yarısında ise kardan eser olmadığı görüldü. Karahisar Kalesi ise güzel görüntüler oluşturdu.Kar yağışına en çok sevininler ise çocuklar oldu. Mahalle aralarına çıkan çocuklar, poşetlerin üzerine oturarak kaydı, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.


Kaynak: DHA
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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika
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