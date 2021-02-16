Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da karın keyfini çocuklar çıkardı

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kayarak eğlendi.

Dün gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. Özerler Camii'nin kubbesinde biriken kar ise dikkati çekti. Kubbenin yarısı beyaz örtüyle kaplanırken, diğer yarısında ise kardan eser olmadığı görüldü. Karahisar Kalesi ise güzel görüntüler oluşturdu.Kar yağışına en çok sevininler ise çocuklar oldu. Mahalle aralarına çıkan çocuklar, poşetlerin üzerine oturarak kaydı, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.