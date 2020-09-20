Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyona çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haşmet Kandemir yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Akyuva köyü girişinde Şenol Doğan (55) idaresindeki 03 VN 054 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kandemir ile motosikletin arka koltuğunda bulunan İsmail Uçak (51) yaralandı.

Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kandemir, sevk edildiği Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.