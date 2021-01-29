Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve planlı çalışmalar sonucunda ilçedeki iki adrese baskın düzenledi.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ile 13 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G. ile Y.U, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika