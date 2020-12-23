Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik takibin ardından Afyonkarahisar Otogarı'nda yakaladıkları şüpheliler H.H.E. ile M.C.K'nin üst aramasında 268 uyuşturucu hap, şeffaf poşetler içerisinde belirli miktarlarda esrar ile kenevir tohumu ele geçirdi.
Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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