Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
11.02.2021 11:01
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki Dörtyol kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki S.I. ile V.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
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