Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Ekipler, araçtaki S.I. ile V.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki Dörtyol kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.

İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada

Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek

Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu