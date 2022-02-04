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Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

04.02.2022 09:47
Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Susuz Kavşağı'nda sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Kutay idaresindeki 10 SB 689 plakalı kamyon, yolun sağ tarafında duran İbrahim Akça idaresindeki 45 SB 055 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı geç fark eden Bayram Karabulut'un kullandığı 34 YK 7300 plakalı yolcu otobüsü ise kaza yapan tır ile kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Kutay ile otobüste bulunan 14 kişi yaralandı. İkisi çocuk olan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

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Karahisar, Ankara, Susuz, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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