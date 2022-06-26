İlçe Emniyet Müdürlüğü , Bölge Trafik İstasyonu ve jandarma ekipleri, Konak Park ve Cumhuriyet Park Kavşağı'nda motosiklet denetimi yaptı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Jandarma, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet denetimi - Son Dakika

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