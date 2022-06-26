Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet denetimi

26.06.2022 21:34

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyonu ve jandarma ekipleri, Konak Park ve Cumhuriyet Park Kavşağı'nda motosiklet denetimi yaptı.

Denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin kask ve evrak kontrollü yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü.

Motosiklet sürücüleri trafik kurallarına uymaları, kask takmaları ve egzoz sesiyle gürültü kirliliği yapmamaları yönünde uyarıldı.

Yetkililer bu tip uygulamaların aralıklarla süreceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Balıkesir Emniyeti ve Jandarmasından huzur ve güven uygulaması Balıkesir Emniyeti ve Jandarmasından huzur ve güven uygulaması Son dakika haberi: Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu Son dakika haberi: Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Kaynak: AA

Motosiklet, Jandarma, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 21:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement