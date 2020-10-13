Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 30
13.10.2020 23:38
Son dakika gündem haberi: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralıDÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı Kaza saat 22.30 sıralarında, D-655 Karayolu Beyciler sapağı mevkiinde meydana geldi.
Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
DÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaza saat 22.30 sıralarında, D-655 Karayolu Beyciler sapağı mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Berkay Üstün idaresindeki 81 DJ 353 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil devrilirken, ağaç kökünden kırıldı. Kazada Berkay Üstün, Serkan Üstün ve Yasin Yeşilyurt yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 3 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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