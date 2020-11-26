Son dakika gündem: Ağaçta asılı kalan kumruyu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ağaçta asılı kalan kumruyu itfaiye kurtardı
26.11.2020 16:27
Son dakika haberi... Gelibolu'da bir ağaçta asılı kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gelibolu'da bir ağaçta asılı kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki çınar ağacına konan kumru ayağına takılan ip nedeniyle burada asılı kaldı.
Kuşun ağaçta çırpındığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Ayağındaki ip parçaları itfaiye edipleri tarafından temizlenen kumru, yapılan kontrolün ardından salınarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.
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