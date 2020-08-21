Son dakika gündem: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:29

Kaynak: AA

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