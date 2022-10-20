Ağrı 3. sayfa haberleri... Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat darp edildi - Son Dakika
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Ağrı 3. sayfa haberleri... Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat darp edildi

20.10.2022 00:05

Ağrı haberleri... Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat darp edildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, adalet sarayında görülen bir davada duruşma salonundan çıkan Avukat Kenan Narboğa, dava tarafı yakınlarınca darp edildi.

Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat darp edildi

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, adalet sarayında görülen bir davada duruşma salonundan çıkan Avukat Kenan Narboğa, dava tarafı yakınlarınca darp edildi.

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Avukat Narboğa, kaldırıldığı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde de aynı olayla ilgili bir kez daha saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında olayla ilgisi olduğu tespit edilip gözaltına alınan 3 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 kişinin ise halen gözaltında tutulduğu öğrenildi. Firar eden 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ağrı Barosu saldırıyı kınadı

Avukat Narboğa'ya yönelik yapılan saldırıyı haber aldıktan sonra Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Ağrı Barosuna kayıtlı avukatlar, yaptıkları basın açıklaması ile saldırıyı kınadı.

Ağrı Barosu adına açıklama yapan Baro Başkanı Av. Serdar Günakın: "Bugün baromuz avukatlarından Av. Kenan Narboğa Doğubayazıt adliye sarayı içerisinde duruşma salonundan çıkarken dosyanın taraf yakınlarınca fiziki saldırıya uğramıştır. Bu saldırı sonucu avukatımızın burnu kırılmış yüzünde ve vücudunda lezyonlar oluşmuştur. Yaşanan saldırı sonucunda meslektaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede tedavi altında iken aynı olayla ilgili bu kez hastanede darp edilmiştir. Yapılan bu hain saldırı meslektaşımıza değil, mesleğimize de yapılmıştır. Bu davanın da takipçisi olacağımızı şimdiden bildiririz. Bu türden saldırılar avukata karşı yapılan eylemlerde failleri cesaretlendirmek, savunmanın direncini kırmaya çalışmaktır. Gerek Avukatlık Kanunu madde 57, gerekse de TCK'nın ilgili hükümleri gereğince adli makamların gerekli tüm yasal süreci uygulaması gerektiğini ve bunun takipçisi olacağımızı tekraren bildiririz." dedi.

Kaynak: İHA
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Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı 3. sayfa haberleri... Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı 3. sayfa haberleri... Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat darp edildi - Son Dakika
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