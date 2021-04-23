Son dakika haberi! İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Ağrı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Yukarı köyünde, aralarında husumet olan Kaplan ve Yılmaz aileleri arasında akşam saatlerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada ağır yaralanan 2 çocuk babası E.K. (32), kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olaya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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