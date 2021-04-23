Son dakika haberi! İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Silahlı kavgada ağır yaralanan 2 çocuk babası E.K. (32), kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merkeze bağlı Yukarı köyünde, aralarında husumet olan Kaplan ve Yılmaz aileleri arasında akşam saatlerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ağrı 'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi