Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

17.04.2022 11:29
Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Eleşkirt, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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