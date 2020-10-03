Son dakika gündem: Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 7 kişiye 22 bin lira ceza - Son Dakika

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, aralarında cami, kıraathane, kafe, restoran, çay bahçesi, pazar yeri, nikah ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 601 nokta ve taksi ve toplu ulaşım araçları denetlendi.

Ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve temaslılara yönelik denetimlerde de karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150'şer liradan 22 bin 50 lira para cezası kesti.