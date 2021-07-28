Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazada otomobil sürücüsü O.T. olay yerinde öldü, aynı araçtaki B.Ş. ise yaralandı.

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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