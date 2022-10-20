Son dakika gündem: Ağrı'daki trafik kazalarında 2 üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ağrı'daki trafik kazalarında 2 üniversite öğrencisi yaralandı

20.10.2022 16:28
Son dakika gündem: Ağrı'daki trafik kazalarında 2 üniversite öğrencisi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Ağrı'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında biri ağır 2 üniversite öğrencisi yaralandı.

Ağrı'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında biri ağır 2 üniversite öğrencisi yaralandı.

M.S. idaresindeki şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 04 AAP 104 plakalı otobüs, Erzurum-Ağrı kara yolunun Polisevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Emre Taşdemir'e (20) çarptı.

Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Söz konusu mevkide gerçekleşen bir başka kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mesut Değer'e bir çekici çarptı.

Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Değer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otobüs sürücüsü M.S'yi gözaltına alan polis, kaçan çekici sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Emre Taşdemir, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ağrı'daki trafik kazalarında 2 üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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