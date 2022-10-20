Söz konusu mevkide gerçekleşen bir başka kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mesut Değer 'e bir çekici çarptı.

Kaynak: AA

Emre Taşdemir, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ağrı'daki trafik kazalarında 2 üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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