Son dakika gündem: Ağrı'daki trafik kazalarında 2 üniversite öğrencisi yaralandı

Ağrı'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında biri ağır 2 üniversite öğrencisi yaralandı.
M.S. idaresindeki şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 04 AAP 104 plakalı otobüs, Erzurum-Ağrı kara yolunun Polisevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Emre Taşdemir'e (20) çarptı.
Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Söz konusu mevkide gerçekleşen bir başka kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mesut Değer'e bir çekici çarptı.
Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Değer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Otobüs sürücüsü M.S'yi gözaltına alan polis, kaçan çekici sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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