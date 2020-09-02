Son dakika gündem: Ağrı Valiliğinden, Kovid-19'la mücadelede İl Sağlık Müdürlüğüne araç desteği - Son Dakika

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 34 araç tahsis edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 denetimlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından, kiralama usulü ile İl Sağlık Müdürlüğüne 34 adet araç tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerimiz, 7 gün 24 saat canla başla çalışmakta, mücadelede sağlık çalışanlarımızla en ön safta yer almaktadır. Bizler de işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında 34 adet araç kiralayarak, Ağrı Valiliği Kovid-19 Mücadele Ekiplerine ve İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. Amacımız devam eden bu riskli süreci minimum düzeye indirmek."