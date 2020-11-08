Son dakika gündem: Ahi esnafı tüketici sorunlarını "uzlaşma" ile çözüyor - Son Dakika

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, bu engin ve evrensel öğretinin prensiplerini özümseyerek yaşatmaya çalışan Ahi esnafı, tüketici ile yaşanan sorunların büyük çoğunu uzlaşma ile çözüyor.

Kırşehir Tüketici Hakem Heyetine son 3 yılda yapılan 5 bin 677 şikayetin 1135'i yerel esnaf ile yüz yüze yapılan alışverişler, geri kalanı ise ulusal ve uluslararası firmaların mal ve hizmetlerden kaynaklanan sorunlardan oluştu.

Ahiliğin "İşinde, hayatında doğru ve güvenilir olmak", "Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak", "Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak", "Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli, dürüst olmak" ilkelerini uygulamaya özen gösteren Kırşehirli Ahi esnafı, 1135 şikayetin 726'sını müşterisiyle uzlaşarak çözüme kavuşturdu.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine, Kırşehir'de yerel esnafın tüketici şikayetlerinin yarısından fazlasını uzlaşmayla çözmesini önemsediklerini belirterek, ortaya çıkan rakamların aynı ölçekteki başka illerde fazla görülmediğini söyledi.

Yerel esnafla ilgili yapılan şikayetlerin önemli bir kısmının uzlaşmayla sonuçlanması ve müşteri memnuniyetinin önemsenmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Dalgalı, "Son 3 yıldaki uzlaşma rakamlarımız, Ahilikteki müşteri memnuniyetinin, mal ve hizmetteki kalite anlayışının ve aldatmama felsefesinin hala bizim esnafımızda diri olduğunu gösteriyor. Biz bunu Ahi esnafı adına çok önemsiyoruz." dedi.

Dalgalı, şikayetin Kırşehir Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına gelmesinden sonra esnafın müşterisiyle irtibat kurmasıyla uzlaşma sürecinin başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada, 'esnaf neden direkt müşteri itiraz ettiğinde sorunu çözmemiş?' şeklinde bir soru gelebilir. Müşteri esnafa gitmeden, talebini dillendirmeden doğrudan bize müracaat etmiş olabilir ya da gittiğinde patronla değil, oradaki çalışanlarla görüşmüş, sonuç alamamıştır. Esnafın sonra haberi olmuş olabilir ya da vatandaş gitmiş, talebi yerine getirilmemiş o da bize müracaat etmiş de olabilir. Biz savunma istediğimizde resmi kurumlardan yaptırımla karşılaşmamak için uzlaşma yoluna da gitmiş olabilir. Hangi sebeple olursa olsun Kırşehir'deki uzlaşma dosyaları aynı ölçekteki diğer illerdeki uzlaşma dosyaların çok çok üstünde."

Ahilik değerleri Kırşehir'de hala yaşatılıyor

Kırşehir'de yerel esnafla ilgili şikayetlerin ulusal ve uluslararası firmalara göre çok az olduğuna işaret eden Dalgalı, "Bu da Ahi esnafının farkı. Yerel esnaftan şikayet zaten çok az. Bunun da önemli bir kısmı uzlaşmayla sonuçlanıyor. Rakamlar, Kırşehir'deki esnafımızda müşteri memnuniyeti algısının oturduğunu, tüketicilerin de haklarının olduğunun kabul edildiğini, Ahi kültüründeki sattığı üründe hakkaniyet üzere faaliyet gösterme felsefesinin Kırşehir'de hala yaşamakta olduğunu gösteriyor." diye konuştu.