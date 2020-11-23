Son dakika gündem: Ahlat Devlet Hastanesine 2 uzman doktor atandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Bitlis'in Ahlat ilçesindeki devlet hastanesine 2 uzman doktor ataması yapıldı.

Görevlerine başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ertuğrul ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yasin Üyel, hasta muayenelerine başladı.

Başhekim Feridun İbrahim, 2 uzman doktorun daha göreve başlamasıyla daha güçlü bir kadroyla ilçe halkına hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni atanan doktorlara başarı dileyen İbrahim, şunları kaydetti:

"Hastanemiz sınıfına göre oldukça iyi bir durumda ve doktor eksiği bulunmamaktadır. Tabi yeni hastane binamızın tamamlanıp faaliyete geçmesiyle doktor sayımız artacaktır. Ameliyathanelerimiz de gayet donanımlı ve çalışır durumda. İlçe halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kentte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertuğrul ise "Hastalarımız randevu alamaya başlayabilirler. Bu hafta 2 ameliyat gerçekleştireceğiz. Güzel ve temiz bir hastanemiz var. İmkanlar ölçüsünde bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Üyel de kentin tarihi ve doğal güzelliklerle ön plana çıktığını ifade ederek, yöre halkının da kendilerine sıcakkanlı davrandığını dile getirdi.