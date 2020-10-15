Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Açıklaması

15.10.2020 13:45
Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteğimiz ve işsizlik ödeneğimiz de devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteğimiz ve işsizlik ödeneğimiz de devam ediyor. Sosyal koruma kalkanı dediğimiz bu paket sayesinde 40 milyara yakın bir desteği sağlamış olduk. dedi.

Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde online gerçekleştirilen "Ortak Paylaşım Forumu 2020" toplantısında, salgın sürecinde çalışma hayatında birçok tedbirin hayata geçirildiğini, salgın başlamadan çok daha önce olası bir duruma hazırlıklı olunduğunu anlattı.

Selçuk, "Bizim çok kapsamlı ve çok geniş bir genel sağlık sigortamız var. Türkiye'de bu sayede nüfusumuzun yüzde 99'u bu kapsama alanında. Ayrıca geniş bir sağlık alt yapımız var. Salgın başlamadan bizim alt yapı anlamında ve sağlık sigortacılığı anlamında çalışmalarımız hazırlıklıydı." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki uygulamaların hayata geçirildiğini ve en önemli adımlardan birinin kısa çalışma ödeneği olduğunu belirten Selçuk, vatandaşlara gelir desteği sağlandığını, ilk başta sosyal yardıma ihtiyacı olan, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım destek programı açıkladıklarını anımsattı.

Sosyal yardım destek programının 3 aşamadan oluştuğunu, her bir aşamada ekonomik destek sağlandığını dile getiren Bakan Selçuk, ilk etapta 4 milyon haneye 1.000 liralık yardım verildiğini aktardı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Düzenli yardımların haricinde ilk aşamada bu şekilde bir can suyu verildi. Daha sonrasında normalde muhtaçlık seviyesinde olmayıp pandemi sebebiyle yardıma ihtiyaçları olanlara yönelik bir program hazırladık. Beyan esaslı gelen başvuruları da kontrol ederek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla görüştük. Bu sayede 1,8 milyon haneye 1.000 TL ulaştırmış olduk. Aynı zamanda vakıflarımıza gönderdiğimiz periyodik paylarımız var, onu iki katına çıkardık. Hala da bu sürece devam ediyoruz. Bir ihtiyacı tespit ettiğimiz an 1.000 TL yardıma devam ediyoruz. Diğer yandan, kısa çalışma ödeneğiyle istihdam kaybı yaşanmasın diye destek sağlıyoruz."

Kısa çalışma ödeneğinden 3,5 milyon kişinin faydalandığını, 2 milyon kişinin de normal çalışma düzenine geçtiğini kaydeden Selçuk, "Nakdi ücret desteğimiz ve işsizlik ödeneğimiz de devam ediyor. Sosyal koruma kalkanı dediğimiz bu paket sayesinde 40 milyara yakın bir desteği sağlamış olduk." dedi.

Kadın istihdamı

"Kamuda karar alma mekanizmalarında olsun, öğretmenlerin, hakimlerin, mimarların yarıdan fazlası kadın. Milletvekillerimizin yüzde 17'si kadın." diyen Selçuk, iş gücüne katılan kadın sayısının artmasını istediklerini, son 18 yılda kadın istihdam oranının arttığını vurguladı.

Üretim konusunda kadın kooperatiflerini önemsediklerini, SGK'nin 19 teşvik paketi olduğunu hatırlatan Selçuk, katma değeri yüksek, "Büyük Türkiye" amacına ulaşacak üretimler gerçekleştirileceğini aktardı.

Salgın sürecinin dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Selçuk, "Hepimiz video konferanslara alıştık. Uzaktan çalışmaya alışıldı. Salgın bize çalışma modellerinin de değişmesi gerektiğini gösterdi. Bizim mevzuat alt yapımız buna uyumlu. Esnek çalışmanın daha farklı modellerini de adapte etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, iş kazalarını azaltmaya dönük çalışmalar yaptıklarını bildirerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürü yaygınlaştıkça iş kazalarının daha da azalacağını sözlerine ekledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik, Selçuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Açıklaması - Son Dakika

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