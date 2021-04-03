Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

03.04.2021 09:45

Son dakika gelişmesine göre Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltıANKARA'da aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

ANKARA'da aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı. Aile hekimi Ö.A.E.'nin, uyuşturucudan sabıkalı Gökhan D. ile muayeneye geldiğinde tanıştığı ve birlikte uyuşturucu işi yapmaya başladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmasında İstanbul'dan gelen otobüste uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Takibe alınan otobüsten, Mamak ilçesinde yol üzerinde durduğu sırada yaklaşan kuryeye karton kutu teslim edildiği belirlendi. Takip edilerek durdurulan kuryenin elindeki kartondan kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap çıktı. Kutudaki 5 bin 180 adet 'gerica' isimli uyuşturucu hapa el konulurken, şüpheli kurye Gökhan D. gözaltına alındı.

AİLE HEKİMİ GÖZALTINA ALINDI

Gökhan D. ifadesinde uyuşturucu hapı aile hekimi Ö.A.E.'ye götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine 26 yıllık aile hekimi gözaltına alındı. Ö.A.E. emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Ancak Gökhan D.'nin telefonunda yapılan incelemede, Ö.A.E.'nin otobüs bilgileri ve uyuşturucu kutusunu tarif ederek, bırakması gerektiği yeri içeren mesajlar tespit edildi.

HASTASINI KURYE YAPMIŞ

Yapılan detaylı araştırmada da Gökhan D.'nin, uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği, geçen yıl tahliye olduğu belirlendi. Mamak'ta oturan Gökhan D.'nin, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Gökhan D.'nin tedavisi sırasında evinin yakınındaki aile hekimliğinde görevli Dr. Ö.A.E.'ye muayene olduğu ve ikilinin bu şekilde tanıştığı saptandı. Ö.A.E.'nin hastası Gökhan D.'ye, beraber iş yapmak istediğini söylediği ve beraber iş yapmaya başladıkları tespit edildi. Öte yandan Gökhan D'nin yakalandığını öğrenen aile hekiminin, o gün telefonuna format attırdığı ve tüm verileri sildiği belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Şüpheliler Gökhan D. ve aile hekimi Ö.A.E., 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı - Son Dakika


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