Son dakika gündem: AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, öğrencilere incir ikram etti - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yüz yüze eğitim şeklinde okula başlayan öğrencilere incir ikram etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda seyretilmiş uygulamalarla bugün başladı.

Efeler ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç İlkokulunda düzenlenen törene katılan Savaş, Aydın Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Borsası ve Tariş İncir Birliğinden tedarik edilen yaklaşık 40 bin incirin 17 ilçedeki öğrencilere dağıtıldığını anımsattı.

Öğrencilere incir ikramında bulunacağı sözünü yerini getirdiğini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Bugün pandemi sonrası yüz yüze eğitimin ilk günü. Milli Eğitim Bakanımıza, ilk teneffüsün 40 dakika olması sebebiyle öğrencilerimize incir dağıtacağımın sözünü vermiştim. Bu etkinlik vesilesiyle, uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan ve okul hayatına başlayan evlatlarımızın ilk gün heyecanlarında yanlarında olmak, gönüllerine dokunmak istedik. Hepsini çok enerjik ve motivasyon dolu gördüm; çok mutlu oldum. Çocuklarımızın her koşulda yanlarında olacağız. Onların ihtiyaçlarını gidermek, daha iyi bir eğitim imkanı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."