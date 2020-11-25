AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yeloğlu'nun tedavisi evde devam ediyor.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "Şu an sağlık durumu iyi, evinde istirahat etmektedir. İl başkanımıza acil şifalar dileriz" denildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu, koronavirüse yakalandı - Son Dakika