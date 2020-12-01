Son dakika gündem: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika gündem: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

01.12.2020 13:31
Son dakika gündem: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, evde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Bakır, vatandaşlardan dua beklediğini belirterek, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

AK Parti, Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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