Son dakika gündem: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, evde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Bakır, vatandaşlardan dua beklediğini belirterek, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.