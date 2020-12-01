AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, evde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.
Bakır, vatandaşlardan dua beklediğini belirterek, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika