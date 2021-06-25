Son dakika gündem: AK Parti'li Aydın'ın yakınlarının minibüsü devrildi; anne- oğul öldü, 8 yaralı (2) - Son Dakika

O ÇOCUĞUN AİLESİ DE YARALI

Çorum'da, kontrolden çıkarak, yuvarlandığı çeltik tarlasında ters dönen minibüste Dilek (30) ve oğlu Furkan Ali (2) Türkyılmaz'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanıp, hastanede tedaviye alınan 8 kişiden Merve Aydın'ın (31) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu belirtildi.Bu arada, minibüsten dışarı fırladığı tarlada çamura bulanan, hafif sıyrıkla kazayı atlatan Akif Aydın'ın (4), kazada aynı araçta hafif yaralanan Gülsen- Hayri Aydın çiftinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Aydın çiftin, küçük çocuklarının yanı sıra araçta kızları Merve ve Betül Aydın'ın (7) da bulunduğu öğrenildi.