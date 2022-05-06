Son dakika gündem: AK Parti'li milletvekilleri Aydın'daki şehir hastanesi inşaatını gezdi - Son Dakika

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesinin inşaat alanını gezdi.

Milletvekilleri ve beraberindekiler, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde 140 bin metrekare alanda yapım çalışmaları süren hastaneye ilişkin bilgi aldı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, basın mensuplarına yaptığını açıklamada, projenin kentin en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

İnşaatta, yüzde 40 oranında ilerleme kaydedildiğini belirten Özmen, "Tamamlandığında inşallah hem bölgenin hem Aydın'ın en güvenli en sağlam binalarından biri olacak. İncelememizde 718 tane izolatör, 51 tane asansör, 8 tane yürüyen merdivenle beraber bin 300 yatağın olduğunu Sayın Bakanımız, geçen haftaki Aydın ziyaretinde açıklamıştı. Hastanenin Aydın'a katacağı değer çok önemli." dedi.

Şehir hastanesinin, 2015'ten bu yana tüm seçimlerde partisinin en büyük vaatlerden biri olduğunu söyleyen Özmen, şöyle devam etti:

"2020 yılında temeli atıldı, hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Mayıs ayıyla beraber burada çalışan sayısı 750'ye çıkacak. ve tam vardiyayla gece gündüz çalışacaklar. 2023 seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımızın mitinginde toplu açılış töreninde açılışı gerçekleştireceğiz."

Heyette İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Taha Al ile AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş da yer aldı.