Son dakika haber... AK Parti'li Ömer Çelik'ten Adana Aladağ'daki orman yangınında zarar gören alanlarda inceleme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarına müdahale konusunda devletin ve kurumların kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Çelik, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana milletvekilleri ve diğer ilgililerle, dün saat 03.00 civarında Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'nde başlayan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Boztahta ve Topallı mahallelerindeki yangında evleri zarar görenleri ziyaret eden Çelik, vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çelik, yanan evleri tek tek gezerek yangından etkilenen vatandaşları dinledi.

Belediye tesisinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, yangının sönmesinin ardından bölgede çalışmaların başlayacağını söyledi.

Vatandaşların talebini dinleyen ve gerekenin yapılacağını belirten Çelik, "Devletimiz büyüktür. Bütün arkadaşlarımız burada, hepsi not alınır, halledilir. Allah'a çok şükür, hiçbir hemşehrimizin canına bir şey olmadı. Bu, tesellimiz. Maalesef başka yerlerde can kaybımız var, Allah rahmet eylesin. Ayrıca hayvan canlıları ve bitki canlılarının kaybedilmesi çok üzücü. Bu, büyük bir afet." dedi.

Çelik, yangın bölgesinde tahliyenin en doğru kararla erkenden yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazı hemşehrilerimiz şöyle düşünebilir, 'bizi erken tahliye ettiler, biz evimizden bir şeyleri alamadık' ya da 'dönsek kurtarırdık' gibisinden. Şimdi gece o saatte rüzgarın nereden eseceği, yangının ne kadar büyüyeceği bilinmiyor. O yüzden en doğru karar Vali Bey'in verdiği karardır. Bu yangınlara müdahale konusunda devletimizin kapasitesi, kurumlarımızın kapasitesi yüksek."

Çelik, sosyal medyada da birçok yorumun yapıldığına dikkati çekerek, "Herkes yorum yapıyor, 'şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı', kim ister bir tane saçın teline zarar gelsin, istenir mi? Devlet, milletin devleti." diye konuştu.

Anız yangınlarının önlenmesini isteyen vatandaşlara Çelik, bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.