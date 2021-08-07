Son dakika gündem: AK Parti'li Usta, selin vurduğu Başkale'de incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, selden etkilenen Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Usta, selin neden olduğu zararların en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde geçen hafta etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında 10'a yakın ev yıkıldı. İnsan Hakları'ndan sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da incelemelerde bulunmak üzere Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ne geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin bilmez, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat , AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu.Vali Bilmez ve Başkale Kaymakamı Asım Solak 'tan bilgi alan Usta, Esenyamaç Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Usta, devletin tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında olduğunu söyledi. İhtiyaçları yerinde görmek için bölgeye geldiklerini belirten Usta, "Hepimiz biriz, kardeşiz. Burada yaşanan acılar hepimizin açısıdır. Sel geriye sadece taşlar bırakıp gitmiş. Olayın ilk anından itibaren tüm kurumlarımız gereken her türlü fedakarlığı yapmıştır. Vatandaşlarımız hepsi yapılan çalışmalardan memnun. Sınırda bile olsa anında ekipler müdahale etmiştir. Selden evleri zarar gören ve hayvanları sele kapılan vatandaşlarımız için ekipler çalışıyor. Gerekli hasar tespit çalışmaları bitince devletimiz gerekli adımları atacaktır. Tarım Bakanlığımız hayvanları telef olan, sele kapılan, kaybolan vatandaşlarımızın zararını karşılayacaktır. Hasar gören evlerin tadilatı yapılacak. Ağır hasarlı ve yıkılan evler ise sel yatağında değil daha güvenli yerlerde yapılacak. Cumhurbaşkanı'nın selamlarını getirdik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

?Usta, Esenyamaç Mahallesi'nde sel suyuna kapılan ve kardeşi ile komşusu tarafından kurtarılan Kader Yurtseven ve annesi selime Yurtseven'i de ziyaret etti. Devletin yanlarında olduğunu söyleyen Usta Yurtseven ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkale ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunan Usta, daha sonra ilçeden ayrıldı.