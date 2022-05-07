Son dakika gündem: Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika gündem: Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın

07.05.2022 09:52
Son dakika gündem: Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan yapıda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye yayılmasının önüne geçti. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Akaryakıt, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın - Son Dakika


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